«Динамо» – «Спартак-2». Денисов попал в заявку на матч

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака-2» на матч девятого тура ФНЛ.

Отметим, что в заявку динамовцев попал полузащитник Игорь Денисов. Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Динамо: Шунин, С.Терехов, Белоруков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Ташаев, Темников, Панченко, Бечирай.

Спартак-2: Филиппов, Кутин, Хомуха, Гранат, Шанбиев, Леонтьев, Самсонов, Давыдов, Пантелеев, Яковлев, Федчук.

Матч «Динамо» – «Спартак-2» начнется в 19:30 по московскому времени.