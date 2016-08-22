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    «Локомотив» может отказаться от услуг Бердыева

    «Локомотив» может отказаться от сотрудничества с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Отмечается, что руководство железнодорожников не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста, который хочет увеличить трансферный бюджет и пригласить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.

    В «Локомотиве» полагают, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба. Первостепенная задача руководителей красно-зеленых – сделать «Локо» экономически привлекательным, а также вернуть в стан московской команды легенд клуба.

    Источник: Life

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    22.08.2016 17:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 августа 2016, 17:10

      Снова сошлюсь на личный опыт.
      Бывает так, что человек умеет работать и уже доказал это работой в компании.
      И начальство верховное доверяет. А кому-то из тех, с кем приходится тесно работать, то ли завидно, то ли ещё что-то, в общем, начинают пакостить, иногда мелко, иногда подставляя по-крупному. Так вот тогда человек может сорваться и сказать "Да пошли вы все. Либо давайте руль (чтоб не мешали ), либо я ухожу".
      Мне кажется, что у Бердыева было что-то похожее в Рубине. Вот он, помня о том опыте, и требует БОЛЬШОЙ РУЛЬ у всех потенциальных работодателей - просто не хочет повторения печального опыта.
      Может я и ошибаюсь, но сейчас я склонен Бердыеву доверять и буду рад, если он в Локомотив придёт.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 августа 2016, 22:08

      Я незнаю если Бердыев придет с этими игроками он закрывает проблемные зоны ЛОКО!

      1
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 22 августа 2016, 21:40

      Ребята.Локомотиву нужны игроки , как минимум двое и тренер хороший. Бердыев какраз подходит. А то в этом году жопа нас к сожалению ждет...

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 августа 2016, 21:02

      ну и нафиг его. обойдемся как нить без него

      -1
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 22 августа 2016, 20:55

      К сожалению, поведение Бердыева можно сейчас прокомментировать одной классической фразой: "Остапа понесло!"

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 августа 2016, 20:11

      Он просит купить 2 игроков, на которых у Локо есть деньги. Или нам вообще не нужны игроки? Щас Лоськова заявим игроком и тащить начнем?

      2
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 22 августа 2016, 19:52

      Пусть Бердыев со своими требованиями и запросами обходит Локомотив стороной.

      4
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 19:48

      Вот в Зените бы он развернулся так что зря Газпром его не пригласил. А Луческу уже не тот только время потеряют

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 19:28

      Локомотиву нельзя даже думать о Бердыре.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 августа 2016, 19:21

      Тогда пусть до конца сезона (минимум) дадут поработать Шпалычу

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