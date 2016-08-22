«Локомотив» может отказаться от услуг Бердыева

Снова сошлюсь на личный опыт.
Бывает так, что человек умеет работать и уже доказал это работой в компании.
И начальство верховное доверяет. А кому-то из тех, с кем приходится тесно работать, то ли завидно, то ли ещё что-то, в общем, начинают пакостить, иногда мелко, иногда подставляя по-крупному. Так вот тогда человек может сорваться и сказать "Да пошли вы все. Либо давайте руль (чтоб не мешали ), либо я ухожу".
Мне кажется, что у Бердыева было что-то похожее в Рубине. Вот он, помня о том опыте, и требует БОЛЬШОЙ РУЛЬ у всех потенциальных работодателей - просто не хочет повторения печального опыта.
Может я и ошибаюсь, но сейчас я склонен Бердыеву доверять и буду рад, если он в Локомотив придёт.
«Локомотив» может отказаться от сотрудничества с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Отмечается, что руководство железнодорожников не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста, который хочет увеличить трансферный бюджет и пригласить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.
В «Локомотиве» полагают, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба. Первостепенная задача руководителей красно-зеленых – сделать «Локо» экономически привлекательным, а также вернуть в стан московской команды легенд клуба.