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    КДК РФС может наказать «Зенит», ЦСКА и Карреру

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инциденты, которые возникли во время матчей 4-го тура чемпионата России.

    «В частности, будут рассмотрены следующие вопросы: по матчу «Зенит»ЦСКА: использование пиротехники болельщиками обеих команд; поджигание фанатами армейцев атрибутики «Зенита». По матчу «Спартак»«Краснодар»: использование пиротехники болельщиками красно-белых; выход главного тренера спартаковцев Массимо Карреры за пределы технической зоны», – сообщает источник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 11:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:37

      вопрос не в использовании красно-белыми пиротехники, а в том, что им позволяют её проносить

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 августа 2016, 15:34

      нужно же на что то КДК существовать)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 12:47

      А, что он переступил границу зоны,это, что переступил границу страны?
      Это касается всех тренеров. Придумали проблему блин.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 12:42

      Что-то штрафы у вас по выбору-кого хочу того и оштрафую. Вам-то какое
      дело до этого.Вы штрафуйте судей за предвзятое судейство и как следует.

      8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 22 августа 2016, 12:41

      о боже, фаеры зажигали, уууу, всё, терроризм и казнь теперь

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dolf666 22 августа 2016, 12:51

      Фаеры зажгли-это благодарность команде, самое главное
      не бросили их на поле и никто не пострадал.Все довольны,
      кроме КДК

      1
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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 12:34

      вы бы лучше судьями занялись

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 августа 2016, 12:12

      Обычное дело... Интересны "расценки"...)))

      6
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 12:11

      РФС просто зарабатывает деньги, ничего личного.)

      8
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