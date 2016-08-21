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    Карпин: «Играть так, как Кокорин, запрещено даже в детском футболе»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче с ЦСКА (1:1).

    «В эпизоде с голом Еременко был обыкновенный угловой, ничего особенного. Но Кокорин в этот момент стоял «руки в боки»! Это футболист, зарабатывающий такие деньги и играющий за какие-то премиальные! Такое запрещено в принципе, даже в детском футболе.

    Возможно, поэтому тренер сборной России Станислав Черчесов и не пригласил его в состав», – заявил Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.08.2016 21:50
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +496

      firs04 22 августа 2016, 09:58

      Ох долго еще Кокорину будут всех собак вешать, после истории с шампанским. В каждой команде по три и более человек так играют.

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 08:48

      скажите спасибо мутко и его прихлебателям за лимит и высокие зарплаты таких деятелей гнать поганой метлой из футбола и из спорта

      3
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      ...
      Рейтинг: +33707

      zra78 > Garrincha58 22 августа 2016, 09:08

      Лимит при чём?

      -1
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      Рейтинг: +40

      Даньчез > zra78 22 августа 2016, 11:42

      без лимита Кокорин в состав бы не попал никогда - куда прозрачнее?

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 22 августа 2016, 08:24

      Если на сетке ворот был бы развешен шампусик,то Кокоша сто пудов,не дал бы Еременко пробить,грудью лег под удар

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 07:58

      А во взрослый футбол он (Кокорин) откуда пришёл. С Марса, что-ли? Как тренируете, точно так и стоят.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 августа 2016, 07:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит -- могила для российских футболистов.

      -6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 августа 2016, 07:49

      Дело не в клубе,а в больших зарплатах в нашем футболе!

      7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 августа 2016, 07:19

      Расторгнуть контракт, выплатить неустойку. От этого потери для Зенита будут меньше, чем от его присутствия в команде.

      7
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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 06:36

      он не один так играет-0 на поле

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 августа 2016, 06:01

      Кокорину надо попрбовать себя в художественной гимнастике или синхронном плавании!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > franck_ribery 22 августа 2016, 09:34

      У нас там железобетонное золото. А с ним начнутся качели))))

      5
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > Black Giz 22 августа 2016, 18:12

      Симулировать чемпионство будет...)))

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Жека 35 23 августа 2016, 07:23

      У него даже это не получится сделать грамотно)))

      1
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 22 августа 2016, 05:59

      Даже добавить нечего, все по теме.

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer 22 августа 2016, 03:43

      Конечно правильно сказал,но чья бы мычала,так и в детском футболе,тренировать запрещено,а потом еще и н а других пиздеть......))))

      -2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Danjer 22 августа 2016, 06:00

      А кого он плохо тренировал? Спартак только при нем показал лучший результат за последние 15 лет! Попробуй сам!

      -1
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