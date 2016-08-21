Карпин: «Играть так, как Кокорин, запрещено даже в детском футболе»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче с ЦСКА (1:1).

«В эпизоде с голом Еременко был обыкновенный угловой, ничего особенного. Но Кокорин в этот момент стоял «руки в боки»! Это футболист, зарабатывающий такие деньги и играющий за какие-то премиальные! Такое запрещено в принципе, даже в детском футболе.

Возможно, поэтому тренер сборной России Станислав Черчесов и не пригласил его в состав», – заявил Карпин.