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  • Кутепов: «При Каррере абсолютно ничего не изменилось, так же играли и в прошлом сезоне»

Кутепов: «При Каррере абсолютно ничего не изменилось, так же играли и в прошлом сезоне»

21 августа 2016, 20:09
30

Защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил влияние назначения Массимо Карреры на результаты команды.

«При Каррере абсолютно ничего не изменилось. В четыре защитника мы так же играли и в прошлом сезоне. Кое-какие изменения были внесены, сделаны небольшие перестановки, отсюда и результат.

Мы – одна команда. Все обороняемся, все атакуем. Игроки атаки помогают нам в обороне, а игроки защиты помогают в атаке при стандартных положениях. После того, как Каррера стал полноценным главным тренером, мы почувствовали себя спокойнее. У нас есть главный тренер, нам есть куда стремиться, а наставник для нас является светом на пути вперед», — заявил Кутепов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (30)
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oyabun
1471800209
Как это ничего не изменилось при Каррере? Раньше в игре Спартака не было никакой мысли! Одно мучение на поле. А сейчас стали играть с умом, появился определенный рисунок, видно что Массимо здорово поработал с тактическими схемами. Игра серьезно преобразилась и в этом несомненно заслуга именно Карреры.
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Serjoga
1471800850
Сам себе противоречит!
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Pourport
1471801600
Одна победа,это еще не залог!)
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bafor
1471802079
Просто Купепов понять не может идеи Карреры. Скамейка его ждёт.
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Atom2020
1471802444
"При Каррере абсолютно ничего не изменилось" ... и ... "После того, как Каррера стал полноценным главным тренером, мы почувствовали себя спокойнее. У нас есть главный тренер, нам есть куда стремиться, а наставник для нас является светом на пути вперед" ... Это как так? ... Иногда лучше промолчать, если не знаешь, что сказать ...
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Batiqol
1471803039
Кутепов:надо аленичева вернуть а то я не понимаю чего хочет от меня каррера ...если не вернете я обижусь:))
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takca
1471803107
Слова не Кутепова а журналюги который беседовал с ним . А как эти грязные писаки повернут проверить никто не сможет.
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Grelas
1471803140
Значит скоро все вернется на круги своя. Мы терпеливые, подождем очередной позор свинтака.
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FanatSerj
1471804602
Да так и скажите, что обосрались от только возможности прихода Бердыева в Спартак и быстренько вспомнили, что такое выкладываться на поле )))
Он бы всех лодырюг на хрен разогнал.
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Дон Посей
1471819531
Чегой-то народ так разгорячился после четырёх игр, будто уже пипец -конец сезона..... И чегой-то кроме ЦСКА, Спартака и Зенита команд больше нету.!.. Ох, как же жить та дальше, если Спартак не будет целый год на первом месте?!... Я уссываюсь с вас, болельщики двух столиц! С ув. "Волга" Тверь.
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