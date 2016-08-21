Кутепов: «При Каррере абсолютно ничего не изменилось, так же играли и в прошлом сезоне»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил влияние назначения Массимо Карреры на результаты команды.

«При Каррере абсолютно ничего не изменилось. В четыре защитника мы так же играли и в прошлом сезоне. Кое-какие изменения были внесены, сделаны небольшие перестановки, отсюда и результат.

Мы – одна команда. Все обороняемся, все атакуем. Игроки атаки помогают нам в обороне, а игроки защиты помогают в атаке при стандартных положениях. После того, как Каррера стал полноценным главным тренером, мы почувствовали себя спокойнее. У нас есть главный тренер, нам есть куда стремиться, а наставник для нас является светом на пути вперед», — заявил Кутепов.