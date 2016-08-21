Симеоне: «Золотой мяч» возьмет Роналду, но лучшим был Гризманн»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что его подопечный Антуан Гризманн в этом году играет лучше, чем Криштиану Роналду.

«Если говорить о «Золотом мяче», думаю, его выиграет Роналду. Но не считаю, что он был лучшим в этом году.

Лучшим был Гризманн. Очевидно, что победы в финалах приближают индивидуальный успех, но лучше посмотрите на командный успех.

Когда вы говорите, что футболист играет свободно, каждый интерпретирует это по-своему. Я понимаю это так, другой – иначе. Так и в целом с игрой.

Если бы Гризманн выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы, то он бы уже обеспечил себе «Золотой мяч». Но все так несправедливо, что его вообще могут не номинировать», — заключил Симеоне.