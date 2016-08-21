«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Фонте

«Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна надеется приобрести защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте. Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью нуждается в усилении линии обороны и намерен приобрести португальца. Кроме «Манчестер Юнайтед», в услугах футболиста заинтересован «Арсенал».

По данным Transfermarkt, стоимость Фонте составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.