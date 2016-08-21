Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юран: «Ошибка Федуна заключается в тренерах, которых он приглашает в «Спартак»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о петиции, созданной с целью отстранить президента «Спартака» Леонида Федуна от управления московским клубом.

    – Уход Федуна? Как вы себе это представляете – выгнать человека из дома? Он же построил стадион, школу в Сокольниках. Бред какой-то. Нельзя вот так поступать – взять и отобрать клуб у человека.

    – То есть построить школу и стадион важнее, чем добиться успеха с командой?

    – Давайте начнем с того, что у «Спартака» не было своего дома, правильно? Дом появился, правильно? Школа появилась. «Спартак-2» на чьи средства содержится? Поэтому человек многое делает. Другое дело – ошибка в тренерах, которых он приглашает. Но он что, не хочет выиграть чемпионат? Хочет, конечно. Он ведь столько вложил! Или в еврокубках он участвовать не хочет? Да хочет все. Проблема в тренерах. Болельщики и журналисты же кричали: «Аленичев придет и все сделает!» Ну, вы сами же кричали. Федун на это пошел, а что в итоге? Федун-то в чем виноват?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 21 августа 2016, 18:58

      Сергея Юрана забыл позвать. Сразу бы чемпионами стали. Ирония.
      Играть не тренировать. Тут другая планка ответственности и спроса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 21 августа 2016, 18:07

      А почему Юран решил, что Каррера плохой тренер?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      Eds > tanis 29 21 августа 2016, 19:00

      Кто понимает его решения? Суть в том, чтобы игроки бы потянули требования тренера. А здесь и класс и физика. Матч с Краснодаром покажет его философию футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 августа 2016, 17:45

      шимфион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 21 августа 2016, 17:14

      Эмери плохой тренер?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > Финт 21 августа 2016, 18:00

      Ваще дно, раз не смог разобраться. А успехи с Севильей всего лишь фортуна

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      Eds > Финт 21 августа 2016, 19:04

      Эмери превосходный тренер. Но он не смог потянуть в России по причине разности подготовки футболистов здесь и в Испании. В Испании более техничный и умный футбол. И там ему гораздо легче варьировать составом, чем брёвнами, которые не идут смело в обводку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 августа 2016, 16:55

      ошибка федуна вообще что он хозяин спартака

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 16:55

      Ошибка Юрана в том,что он защищает случайно разбогатевшего Федуна.Федун же,по-плебейски суёт нос во все дела.Был бы он в прошлом классным футболистом,как Сергей Юран,можно было его понять и простить ошибки.А так-чайник,ставший нечаянно богатым,корчит из себя крутого и увольняет налево и направо сильных тренеров,которые,потом,делают результат в других командах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 21 августа 2016, 16:55

      кричу, зачем брать неопытных?!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 21 августа 2016, 16:54

      не успеваю кричать,увольняют!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 21 августа 2016, 16:53

      кто кричал?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2016, 16:39

      Ошибка спорта-приглашение бизнеса,
      ошибка команды-частая смена тренеров,
      ошибка Спартака-мания величия, типа "народной команды",
      ошибка Федуна-не на того оселка поставил. Занимался бы фигурным катанием.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11