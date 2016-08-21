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    Иванов: «Непонятно, кто ставит игры на 14:30»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (3:1) в матче РФПЛ.

    «Тяжелая игра, тяжелые условия. Непонятно, кто ставит игры в такое время. На улице за 30 градусов, а на синтетическом поле – за 40.

    «Уфа» владела территориальным преимуществом, но мы забили три гола.

    Было задание как можно меньше иметь моменты около наших ворот, готовились и наигрывали эту тактику в течение недели. Мы не были готовы к таким погодным условиям, но и уфимцы добавили, и нам пришлось отойти ближе к воротам», – сказал Иванов.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2016 08:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 21 августа 2016, 12:04

      А мне непонятно на полдесятого,
      За Уралом уже полвторого,
      Широка страна моя родная,
      на всех не угодишь, чего такого?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 августа 2016, 09:44

      Все решают обладатели прав на телетрансляцию, деньги...

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