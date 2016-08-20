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    Митрофанов: «Кокорин был одним из лучших, провел прекрасный матч»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:1), а также игру нападающего команды Александра Кокорина.

    «Считаю, что Кокорин был одним из лучших на поле, провел прекрасный матч. Но если бы у него получилось в паре моментов, я уверен, что он психологически бы раскрепостился после гола и продемонстрировал все свои великолепные качества.

    «Зенит» – ЦСКА – один из самых зрелищных и самых сложных матчей в чемпионате, эта встреча не стала исключением для обоих команд. Моментов было много, но их не реализовали, многое не получилось в игре. Результат нас не устраивает», – заявил Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2016 21:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 21 августа 2016, 12:48

      Кокорин наверно бабло перечислил в какой нибудь детский дом,шампанское сразу все забыли и он стал лучшим...

      0
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      Рейтинг: +7992

      nik55 21 августа 2016, 08:36

      называется--тупой еще тупее ,Митрофанов живет в газовом баллоне , достали на воздух его и понесло

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 августа 2016, 02:18

      Кокорин видать ему что-то подмешивает в еду

      2
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 20 августа 2016, 23:46

      Кокорин как обычно - в футбол играть не умеет.

      3
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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:09

      дело митрофанова = соревнование по пожиранию сосисок без брызг на рубашке.

      3
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      Рейтинг: +76

      takca 20 августа 2016, 22:41

      Такое чувство что Кокоша играл договорняк. 2 100% момента не стал забивать, с Еременко вообще сымитировал отбор на повторе это особенно заметно.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 20 августа 2016, 22:31

      Он что-то путает, вчера по ходу в PS4 с ним играл и про это говорил)))))

      3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 20 августа 2016, 21:47

      Ах вот кто приказывает Луческу ставить эту пародию на футболиста в основу. А я думал - Миллер.

      3
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      Рейтинг: +44

      AlMann 20 августа 2016, 21:45

      Извините, но Макс., ты йогнулся?

      3
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      Рейтинг: +407

      18JG 20 августа 2016, 21:38

      Этот "один из лучших" Еременко не накрыл, когда конь гол забивал!

      5
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