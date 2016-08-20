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    Слуцкий: «Траоре можно было бы лучше понимать требования команды»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил игру нападающего Ласина Траоре в матче 4-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

    – Траоре уже месяц играет за ПФК ЦСКА. Влился ли он в коллектив, довольны ли тем, как он играет?

    – Пока он не до конца влился в плане тактики. Сегодня вы видели эпизоды, когда не хватало взаимопонимания. Дзагоев отдавал ему передачи в зоны, куда он не бежал. Он играет уже пятый матч, можно было бы лучше понимать требования команды и взаимодействовать с партнерами. Пока имеем то, что имеем, работаем дальше.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.08.2016 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 20:14

      Невидно его в игре... Он и половины Мусы не стоит...

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