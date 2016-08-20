Гончаренко: «Во взаимопонимании оборона и атака «Уфы» находятся далеко друг от друга»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился мнением о матче 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные дома уступили «Тереку» со счетом 1:3.

«В обороне и атаке мы находимся далеко друг от друга. У нас нет пока должного взаимопонимания. И молодежь играет, и новички вливаются – нужно время, чтобы иметь более сбалансированную команду», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».