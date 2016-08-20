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    Гончаренко: «Во взаимопонимании оборона и атака «Уфы» находятся далеко друг от друга»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился мнением о матче 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные дома уступили «Тереку» со счетом 1:3.

    «В обороне и атаке мы находимся далеко друг от друга. У нас нет пока должного взаимопонимания. И молодежь играет, и новички вливаются – нужно время, чтобы иметь более сбалансированную команду», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 21 августа 2016, 11:05

      Поставили перед клубом Уфа задачу -выращивать молодёжь на продажу ,но для этого нужно твёрдо стоять на ногах ! Пока от молодёжи помощи нет ! В пердиве они разбегутся ! Думаю главная задача Уфы остаться в лиге . Одновременно несколько задач клуб не потянет.Удачи !

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