Гончаренко: «Во взаимопонимании оборона и атака «Уфы» находятся далеко друг от друга»

Поставили перед клубом Уфа задачу -выращивать молодёжь на продажу ,но для этого нужно твёрдо стоять на ногах ! Пока от молодёжи помощи нет ! В пердиве они разбегутся ! Думаю главная задача Уфы остаться в лиге . Одновременно несколько задач клуб не потянет.Удачи !
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился мнением о матче 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные дома уступили «Тереку» со счетом 1:3.
«В обороне и атаке мы находимся далеко друг от друга. У нас нет пока должного взаимопонимания. И молодежь играет, и новички вливаются – нужно время, чтобы иметь более сбалансированную команду», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».