Бородин: «Лодыгин? В сборную России вызваны лучшие вратари страны»

Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о невызове вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина в расположение сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

– Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пригласил Лодыгина на матчи с Турцией и Ганой. Тревожный симптом?

– Не стоит забывать, что Станислав Крицюк провел хороший сезон, как и Сослан Джанаев. Они и сейчас выглядят очень уверенно. Любой игрок должен постоянно доказывать, что достоин вызова. На мой взгляд, сейчас вызваны лучшие вратари страны.