«Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа.

«Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».