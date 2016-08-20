Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»

    В матче 3-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле уступил «Виллему II» со счетом 1:2.

    В другой встрече ПСВ в гостях не оставил шансов «Зволле», забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 3-й тур

    Рода – Витесс – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бэйкер, 22.

    Аякс – Виллем II – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Клаассен, 1; 1:1 – Фалкенбург, 28; 1:2 – Сол, 31.

    Зволле – ПСВ – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Изима-Мирен, 22; 0:2 – Хендрик, 35; 0:3 – Де Йонг, 86; 0:4 – Бергвейн, 89.

    НЕК – Херенвен – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Думич, 32; 1:1 – ван Амерсфоорт, 36; 2:1 – Офусу, 58.

    Экселсиор – АДО Ден Хааг – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маттей, 8; 1:1 – Кастанер, 25; 1:2 – Бегелсдейк, 68.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11