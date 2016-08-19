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    Каррера провел закрытую встречу с болельщиками «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел закрытую встречу с болельщиками красно-белых. Об этом в интервью «Лайфу» рассказал один из активных фанатов.

    «Через некоторое время после официальной пресс-конференции на стадионе мы встретились с Каррерой. Впечатление осталось положительное от общения, но наше настроение все будет зависеть от дальнейших результатов. У меня есть универсальная фраза: «Будем надеяться». Встреча была закрытая, поэтому всего рассказать не могу, но мы объяснили Каррере, да и сам он это знал, в какой клуб он пришел, рассказали, какие болельщики и сколько надежд на положительный результат. Но я так понял, что он человек в теме.

    Разговаривали около часа, мы прекрасно понимали, что новому тренеру нужно работать, и его отпустили. Хотелось бы призвать болельщиков «Спартака» поддерживать клуб, а то такое впечатление, что в социальных сетях собрались одни враги красно-белых. Постоянно льют грязь на ветеранов, на тех, кто имеет свое мнение. Люди как с цепи сорвались. Настоящий болельщик определяется в горе», – сказал болельщик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2016 22:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 23 августа 2016, 10:04

      Каррере-удачи,терпения и везения!

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      Рейтинг: +10

      Yurik96 23 августа 2016, 10:02

      Горе длится уже 15 лет,сколько ещё нужно ждать!??? По сегодняшнему первому месту эйфории нет,вот когда закончится чемпионат и Наш FCSM будет во главе турнирной таблице-это будет реальная эйфория!!!!!

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 августа 2016, 09:16

      "Настоящий болельщик определяется в горе". Верно подмечено.

      Спартак давно ничего не выигрывал, но армия болельщиков не уменьшается, сам болею уже 16 лет. Титулы? вернутся, и это время настанет. Тем, кто до сих пор болеют за Красно-белых - терпения. Давайте поддерживать команду. Обыграли Краснодар - с почином, но в эйфорию пока впадать рано. Видно, что атмосфера в команде хорошая, тренера слушают и доверяют - это уже в плюс. Дальше - упорный труд и полная самоотдача (в конце матча с Краснодаром понравилось, как ребята стелились в подкатах на чужой половине, устраивали прессинг - давно такого не было!)

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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 20 августа 2016, 15:26

      Удачи... Видно,что Каррера достаточно хороший тренер... может получится как у Маура в начале... ) Лига Европы...Чемпионат...Лига Чемпионов )

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 20 августа 2016, 14:41

      Налаживает контакт, УДАЧИ и ВПЕРЕД!!!

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      Рейтинг: +10

      john31 20 августа 2016, 13:10

      Остается только надеется на результат, Каррера ничего не ломает(после работы Аленичева) добавит своего конечно.
      Но думаю Бердыев был лучшим вариантом за последние 10 лет.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 20 августа 2016, 12:51

      Руководство Спартака столько времени выбирало главного тренера... Каррера стал совершенно случайным человеком, который был призван помогать главному тренеру. Может случится так, что такая случайность окажется лучше всех тех, кого назначали намерено, а результата не получили.

      P.S. Фернандо из Сампдории - хорошее приобретение!

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      Рейтинг: +76

      takca 20 августа 2016, 11:53

      Будем вместе будем надеяться и вместе победим. Вива Италия. Вперед Спартак.

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      Рейтинг: +71

      PoMka31 20 августа 2016, 11:12

      Остается только пожелать удачи Каррере

      3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 августа 2016, 11:01

      Заебали эти вечные ЗАВТРАки!

      -3
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