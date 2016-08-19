Бюттнер в ближайшие 10 дней может перейти в клуб из Англии или Италии

Футбольный агент Александр Бурсак, представляющий интересы защитника «Динамо» Александра Бюттнера, заявил, что его клиент в ближайшие 10 дней может сменить клубную прописку.

«Мы ведем переговоры с клубом из Англии и клубом из Италии. Я предполагаю, что в ближайшие 10 дней Александр сможет покинуть «Динамо», однако в футболе может произойти все, и не стоит исключать вероятность того, что он останется в клубе.

Учитывая то, что «Динамо» на данный момент играет в низшей лиге, лучшим вариантом для футболиста является покинуть клуб. Ему необходимо сделать правильное движение вперед. Если какой-либо московский клуб проявит интерес к Александру, то мы также рассмотрим данное предложение», – сказал Бурсак.