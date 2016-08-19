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  • Маурисио: «Матч с ЦСКА будет очень важным, ведь мы будем играть с соперником за титул»

Маурисио: «Матч с ЦСКА будет очень важным, ведь мы будем играть с соперником за титул»

19 августа 2016, 14:40
7

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился ожиданиями от предстоящего поединка 4-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге.

– Игры с ЦСКА традиционно принципиальны для «Зенита». Для команды, переживающей процесс обновления, матч с действующим чемпионом России важен вдвойне. Что вы ждете от этого поединка?

– Действительно, все матчи с ЦСКА для нас чрезвычайно важны, поскольку армейцы являются нашим основным соперником за титул чемпиона России. В прошлом сезоне мы победили ЦСКА в финале Кубка, недавно оказались сильнее в матче за Суперкубок. Я думаю, армейцы не забыли про это и очень хорошо настроятся на субботний поединок. Словом, для нас это будет важная и очень сложная игра.

– Три последние встречи «Зенит» выиграл у ЦСКА с общим счетом 7:1, последнее поражение петербуржцы потерпели 15-го марта 2014-го года. Значит ли это, что ЦСКА для «Зенита» – удобный соперник?

– Как раз напротив – последние результаты еще больше мотивируют армейцев на борьбу с нами. У ЦСКА сильные игроки, хороший тренерский штаб. Эта команда постоянно борется за титул чемпиона России – поэтому, повторюсь, нам придется очень и очень непросто.

– У ЦСКА вариативная средняя линия: сильный в единоборствах Вернблум, умеющие организовывать и завершать атаки Дзагоев и Еременко. Вы изучаете действия соперника?

– Нам в первую очередь важно концентрироваться на нашей работе. Конечно, сильным качествам соперников мы уделяем пристальное внимание, однако во главу угла все же ставим собственную игру.

– Изменились ли требования лично к вам с приходом Мирчи Луческу?

– Мой первый контракт с «Зенитом» был заключен на шесть месяцев, вследствие чего я испытывал весьма серьезное волнение. Однако Андре Виллаш-Боаш доверял мне, что помогло быстро адаптироваться в «Зените» и чувствовать необходимую уверенность. Конечно, у Луческу другой взгляд на футбол, однако и он доверяет мне, благодаря чему я комфортно чувствую себя в работе. Я очень стараюсь показывать тот уровень футбола, который в свое время позволил мне попасть из «Терека» в «Зенит».

– Как вы охарактеризуете перемены в «Зените» в целом?

– Очень важна разница менталитета и игровых принципов главных тренеров. Действительно, с приходом Луческу все сильно поменялось. Мистер двенадцать лет успешно тренировал «Шахтер», где привык строить игру вокруг молодых футболистов. В «Зените» больше индивидуально сильных и опытных футболистов. Повторюсь, мы меняемся. Это непросто. Однако мы очень хотим помочь нашему главному тренеру. Уверен, «Зенит» будет прогрессировать. Требования? В моем понимании Мистер хочет, чтобы мы постоянно контролировали мяч. И у нас неплохая статистика по данному показателю. Сейчас нам необходимо усиливать игру в отдельных компонентах, в том числе и по части вертикальных передач.

– В матче с «Ростовом» вы, Хави Гарсия и Витсель часто действовали на одной линии. Таковой была установка главного тренера, или это следствие игровых ситуаций?

– Хави все-таки больше занят оборонительной работой, он играет ниже нас. Наша же с Витселем задача при получении мяча адресовать его вперед и самим продвигаться как можно ближе к воротам соперника.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Маурисио Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Taps
1471608101
За титул нынче будешь играть с Краснодаром.
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VITANF
1471608651
Кто придумывает заголовки? Ну не стыдно? Где эта фраза в интервью? Ужас, такое ощущение, что на Бомбардире практику школьники проходят... А ведь нет, у этого человека (кто состряпал заголовок), наверное и диплом журналиста есть... Стыдоба
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Garrincha58
1471613628
ни ЦСКА ни Зениту в этом году не видать никаких титулов
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AlMann
1471617449
Ну, в общем все корректно высказал. Рассыпался в заверениях в уважении к сопернику.
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