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    Мещеряков: «Черевченко уволился сам»

    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскрыл детали увольнения Игоря Черевченко, а также прокомментировал информацию о возможной продаже акций клуба.

    – Черевченко уволился сам или был уволен и получил компенсацию?

    – Сам уволился. После игры с “Томью” он позвонил: “Анатолий, всю ночь не спал, принял решение”. И у меня, честно говоря, до сих пор нет понимания, почему это произошло.

    – Как прокомментируете сообщения о том, что бизнесмен Борис Ротенберг купит акции клуба?

    – Слухи не комментирую. Но мы рады любому партнеру, который будет заинтересован в развитии “Локо”.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2016 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 августа 2016, 09:22

      "Я кошкамана самоубилься сама" (с) Наша Раша. )

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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 августа 2016, 08:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      теперь , когда аленичева со спартака выгнали, черевченко хоть успокоится.....а может он в спартак хотел тренером?...федун небось пообещал ему...щас каррера кому нибудь проиграет и тебя возьму вместо него

      -5
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