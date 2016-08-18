Мещеряков: «В настоящее время «Локомотив» не ведет переговоров ни с одним тренером»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что московский клуб сегодня должен провести переговоры с Курбаном Бердыевым.

«Мы ни с одним тренером переговоров в настоящее время не ведем. У нас сейчас есть временно исполняющий обязанности главного тренера Олег Пашинин, который готовит команду к предстоящему матчу.

Возможна ли ситуация, что Пашинина назначат главным тренером на постоянной основе? Как он себя покажет. Посмотрим несколько игр, и если он там себя проявит хорошо, то может быть назначен главным тренером на постоянной основе, для него это огромный шанс», – сказал