Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Не вижу проблем в том, что Промес играет в России. У вас топ-чемпионат»

    Бывший наставник сборной России и Голландии Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», рассказал о прогрессе Квинси Промеса в «Спартаке», а также подчеркнул, что РФПЛ – очень сильная лига.

    – Кто в сборной отслеживает игры Квинси Промеса?

    – Во-первых, есть скаут. Во-вторых, возможность смотреть все игры чемпионата России, это уже давно не проблема. В Голландии ловят российские каналы, в интернете имеются стрим-порталы. Мне нравится Промес. Молодой многообещающий игрок. Качественно выполняет свою работу в «Спартаке».

    – Не пора ли ему уходить?

    – Перестаньте недооценивать собственный чемпионат! Я продолжаю настаивать на том, что в России топ-чемпионат. Целый ряд команд борется за первое место, а серьезная конкуренция всегда идет на пользу. Пусть Квинси еще год-два поиграет за «Спартак», а там уже можно будет думать и о каком-нибудь европейском чемпионате. Не вижу никаких проблем в том, что парень играет в России.

    – Недооценивать самих себя – наша национальная черта, вы не знали?

    – Я вам рекомендую посмотреть несколько матчей голландского или бельгийского первенства. В России футбол намного, намного сильнее.

    – Вы сами когда в последний раз смотрели игру РФПЛ?

    – В прошлом сезоне делал это регулярно. Мне интересно наблюдать за «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо», «Анжи». Жаль, что игроки уровня Халка и Витселя покидают Россию. Это особенные футболисты, такие нужны любому сильному чемпионату. Печально, что Широков завершил карьеру. Мне кажется, Роман еще мог бы принести пользу на поле.

    – Что хуже: выступить на Евро, как Россия, или вовсе не отобраться на турнир, как Голландия?

    – Выступление на крупном турнире в любом случае идет на пользу игрокам и тренеру. Даже показав плохой результат, ты получил неоценимый опыт. Ты увидел свой уровень на фоне лучших команд Европы, можешь сделать выводы и решить, в каком направлении дальше двигаться. С голландской сборной случилась куда большая беда, чем с российской.

    – Некоторые российские команды после Евро внезапно перешли на игру в пять защитников.

    – Это нормально. Увидели, как удачно действуют Италия и Уэльс, и тоже решили попробовать. Кстати, когда я только приехал в «Зенит», большая часть команд РФПЛ играла в пять защитников. Я же предпочитал играть в четыре. И стоило нам добиться успеха – почти все эти клубы поменяли свои схемы на нашу.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 августа 2016, 19:21

      адвокат лукавит.. с оглядкой на прошлое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 августа 2016, 18:11

      Этому Адвокату было интересно следить за деградацией Динамо, которое вылетело в пердив и не интересно следить за игрой ЦСКА как победителя топ-чемпионата.
      Что за человек тот?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 16:02

      Ой, ну Адвокат, так и хочет вернуться, но он совершенно не напрашивается))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 18 августа 2016, 15:58

      ТОП чемпионат рфпл ))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > СЛАВА 81 18 августа 2016, 16:09

      Шестой в Европе. Не так и плохо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > 18 августа 2016, 17:44

      Смотрел я игры чемпионата Нидкрландов. Намного зрелищнее! Много голов, скорости. Да, клубы не топовые, скорее исторически сильные (Аякс, например), но игры живее, трансляция красивее, а точнее профессиональнее, народу на стадионе много.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11