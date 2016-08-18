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    Радимов: «Возвращение Лоськова на поле – пиар-ход нового руководства «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может заявить Дмитрия Лоськова на сезон в качестве футболиста.

    «Думаю, в первую очередь это пиар-ход для «Локомотива», для нового руководства. Во-вторых, Лоськов на большом серьезном уровне играть... думаю, даже рассматривать нет смысла. Утопия. На один матч выйти – да, пять минут и все, прощальный матч.

    Готов ли я сам выйти на поле? Если бы «Зенит» выигрывал по ходу матча 3:0 или 4:0 и меня выпустили бы минут за десять до конца и сказали, что бегать не надо, я бы вышел», – отметил Радимов.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2016 15:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 августа 2016, 18:23

      щас черчес в сборной..не возьмет лоськова в сборную...))старого жирного..

      -3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 августа 2016, 16:57

      Прощальный матч должен быть посвящен только Диме.
      Выпустить на 5 минут в официальном матче - безусловно надо!
      Но отдельный матч (с чисто символической платой за вход для людности) должен состояться! Причем с игроками тех годов. И Пашинин чтобы играл, и Черевченко, Маминов (может Аленичев) и даже Сычев... Если еще умудрятся пригласить Джанашию, Ашветию, Гуренко, Евсеева, Смертина , Овчинникова и допустим Полякова (в запас) - будет просто класс

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 16:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда, пиарщики конечно "хай левел"... Интересно, долго додумывались до такого "гениального" пиар хода?

      -7
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      Рейтинг: +519

      Dammit 18 августа 2016, 16:52

      Зависть чувствуется между строк)

      1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 18 августа 2016, 16:45

      Стандарт разыграть, почему нет? Какой процент сейчас со стандартов забивается? И бегать не надо.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 августа 2016, 16:00

      "Если бы «Зенит» выигрывал по ходу матча 3:0 или 4:0 и меня выпустили бы минут за десять до конца и сказали, что бегать не надо, я бы вышел"

      У нас по такому принципу в сборной играют )))

      7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > FanatSerj 18 августа 2016, 16:20

      у нас и при 1-0 в сборной выходят просто постоять)))

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > RedGreenHooligan 18 августа 2016, 16:58

      не в нашу пользу

      2
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