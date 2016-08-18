Черчесов: «Лимит на легионеров в России своеобразный»

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов детально рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

«К разговорам о лимите на легионеров я отношусь спокойно. Понятно, что должен быть шанс у россиян, чтобы они играли. Но лимит, конечно, у нас своеобразный; если бы, условно, был лимит «8+17», «9+16» или даже «10+15», то лишних легионеров в командах было бы меньше, «8+17» – было бы вообще оптимально. Это мои чисто философские рассуждения. Министр спорта уже сказал, что остается нынешний лимит, значит, обсуждать его сейчас не надо.



Условная схема «8+17» значит, что иностранцев может играть больше, но не значит, что так будет точно, ведь россияне могут выиграть конкуренцию у легионеров. А то, что лимит в какой-то степени нужен, – это обязательно», – сказал специалист.