«Барселона» уверенно победила «Севилью» и выиграла Суперкубок Испании

В ответном поединке за Суперкубок Испании «Барселона» крупно победила «Севилью». Встреча, состоявшаяся сегодня на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.
Дубль в составе каталонцев оформил Арда Туран. Еще один забитый мяч на счету Лионеля Месси.
Таким образом, «Барселона» по сумме двух матчей переиграла «Севилью» со счетом 5:0 и завоевала Суперкубок Испании.
Суперкубок Испании. Ответный матч
Барселона – Севилья – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Туран, 10; 2:0 – Туран, 46; 3:0 – Месси, 55.
Незабитый пенальти: Иборра, 33.
Источник: Бомбардир.ру