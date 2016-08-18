«Барселона» уверенно победила «Севилью» и выиграла Суперкубок Испании

В ответном поединке за Суперкубок Испании «Барселона» крупно победила «Севилью». Встреча, состоявшаяся сегодня на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Дубль в составе каталонцев оформил Арда Туран. Еще один забитый мяч на счету Лионеля Месси.

Таким образом, «Барселона» по сумме двух матчей переиграла «Севилью» со счетом 5:0 и завоевала Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании. Ответный матч

Барселона – Севилья – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Туран, 10; 2:0 – Туран, 46; 3:0 – Месси, 55.

Незабитый пенальти: Иборра, 33.