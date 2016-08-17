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    ФНЛ. «Динамо» одолело «Луч-Энергию», Гасилин принес победу «Зениту-2» над «Волгарем»

    В Футбольной национальной лиге подошли к концу шесть матчей восьмого тура. Московское «Динамо» одолело «Луч-Энергию», очередной гол Алексея Гасилина позволил «Зениту» взять верх над «Волгарем», «Кубань» сыграла вничью с «Сибирью», «СКА-Хабаровск» на выезде выиграл у «Сокола», а «Факел» и «Шинник» одержали домашние победы.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Терехов, 55; 1:1 – Грицаенко, 79; 2:1 – Темников, 87; 2:2 – Терехов, 89 (автогол); 3:2 – Зотов, 90+2.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Проничев, 23; 1:1 – Зарипов, 42; 2:1 – Гасилин, 71.

    Кубань (Краснодар) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Житнев, 40; 1:1 – Вотинов, 42.

    Незабитый пенальти: Ильин, 52.

    Сокол (Саратов) – СКА-Хабаровск – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кацаев, 8 (с пенальти); 1:1 – Дудолев, 20; 2:1 – Мануковский, 49; 2:2 – Корян, 90+2; 2:3 – Корян, 90+4.

    Факел (Воронеж) – Химки – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ярковой, 55 (автогол); 2:0 – Саталкин, 88.

    Шинник (Ярославль) – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Подоляк, 44; 2:0 – Низамутдинов, 51; 2:1 – Чернышов, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 августа 2016, 06:56

      Наконец то Тамбов забил гол. Жалко очки взять не удалось.

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 18 августа 2016, 03:09

      Кто-куда: Динамо в РФПЛ, Кубань в ПФЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 августа 2016, 23:35

      Зенит-2 самый сильный!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 августа 2016, 21:56

      Modolsy zenitowskaya molodezh

      -1
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