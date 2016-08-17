Романцев: «Не знаю, откуда взялся Каррера. Впервые слышу эту фамилию»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

«Я вообще не знаю его и откуда он взялся. В первый раз в жизни слышу эту фамилию, клянусь вам», – сказал Романцев.

Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» нынешним летом в качестве тренера защитников. Ранее он входил в штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»