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    Романцев: «Не знаю, откуда взялся Каррера. Впервые слышу эту фамилию»

    Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

    «Я вообще не знаю его и откуда он взялся. В первый раз в жизни слышу эту фамилию, клянусь вам», – сказал Романцев.

    Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» нынешним летом в качестве тренера защитников. Ранее он входил в штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 19:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +759

      sevsor 18 августа 2016, 14:02

      А толку, что все знают Романцева, этого российскому футболу какая-то польза?)) Каррера хоть работает, а кому-то остаётся только языком чесать)))

      -1
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 18 августа 2016, 13:13

      Знай,Олег Иванович,теперь появился в роли главного,в Спартаке,шоу продолжается 15 лет.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 августа 2016, 01:46

      Проснулся наконец то.

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 18 августа 2016, 01:16

      А Бердыеву палец показали, так он обратно в Ростов убежал...))) надо же о себе в кубках заявлять...)))

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 августа 2016, 00:25

      Теперь Романцев вне игры. Некому подсказки раздавать

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 17 августа 2016, 21:06

      Федуна фтопку...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 17 августа 2016, 20:48

      Слушайте , слушайте! И не говорите что вы не слышали.......
      Каррера делает карьеру! Романцев - "Ты кто такой? Давай до свидания"!
      Спартак - "Лучше дурная слава, чем вообще никакой".

      -3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 августа 2016, 20:46

      Да каррере как то не горячо не холодно от того кто слышал о нем а кто нет....ему с ними не жить и детей не растить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 августа 2016, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков о Сонге не слышал, Романцев о Каррери, в Спартаке вообще кто-нибудь в футболе разбирается?

      -5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Димон Алма-Ата 17 августа 2016, 20:51

      Ну про Сонга я на другой ветке написал - парню особенно нечего показать скажем Глушакову. А уж, скажем, Широкову, Денисову -так и вовсе ни о чем. Романцев не обязан знать весь тренерский штаб Ювентуса. Тем более, что на еврокубкуовой арене Ювентус не засиял. Кстати, а ты в футболе разбираешься? А то я смотрю самый лучший тренер в истории РФ для тебя не авторитет.

      5
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > mgordeev 17 августа 2016, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты я смотрю прям знаток итальянского футбола и в частности Ювентуса. Дилетант ты и полный 0 в итальянском футболе, раз не в курсе того что Ювентус обладатель статуса большой G как выигравший в Европе все кубки которые разыгрывались, некоторые такие как КЧ два раза. Помолчал бы лучше, а то клоуна из себя выставил.

      -6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Juve1897 17 августа 2016, 21:47

      С Карерой на тренерском мостике выиграл? Годы назови. Вчитывайся в комментарий, старайся уловить суть. Если постараешься - получится.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > mgordeev 18 августа 2016, 01:54

      А где ты упоминал Карреру говоря о том блистал Ювентус в Европе или нет. Логичней и внятней мысли свои излагать нужно.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Juve1897 18 августа 2016, 03:49

      Карерра упомянут в статье. Я ж говорю - включаешь логику, а дальше как по маслу.

      -2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > mgordeev 18 августа 2016, 15:43

      БЫЛ лучший... Спартак Карреру не день назад подписали, а он даже в этом случае о нём не слышал...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 августа 2016, 20:02

      А что, кто о нем слышал до того, как им заинтересовался Спартак? )))

      -1
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