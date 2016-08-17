«Ростов» подтвердил переход Баштуша в «Лацио»

«Ростов» подтвердил, что защитник Баштуш продолжит карьеру в «Лацио». Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 25-летнего игрока. По информации СМИ, сумма сделки составит около 6,5 миллиона евро. Напомним, анголец присоединился к желто-синим в июле 2013 года. За время выступлений в составе дончан, Баштуш принял участие в 75 поединках, записав в свой актив четыре забитых мяча.

«Уважаемые болельщики между футбольными клубами «Ростов» и «Лацио» достигнута договоренность о переходе защитника Баштуша. Футболист уже покинул расположение нашего клуба и попрощался с одноклубниками и тренерским штабом.

От всей души благодарим Баштуша за три года, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите наш клуб стал обладателем Кубка России 2013/2014 и серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.