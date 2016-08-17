"Жирков: «Бердыев пытался выбить из «Спартака» деньги на трансферы»"

Федуна на волю!
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Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев, с которым руководство вело переговоры по поводу назначения на пост главного тренера, пытался выбить побольше денег у московского клуба на совершение трансферов. Напомним, сегодня красно-белых возглавил Массимо Каррера, пришедший в тренерский штаб нынешним летом.
«Спартак» не будет принимать участие в той пиар-кампании Бердыева по выбиванию денег из клуба, которую он проводит», – приводит слова Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.
Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»