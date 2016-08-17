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    Жирков: «Бердыев пытался выбить из «Спартака» деньги на трансферы»

    Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев, с которым руководство вело переговоры по поводу назначения на пост главного тренера, пытался выбить побольше денег у московского клуба на совершение трансферов. Напомним, сегодня красно-белых возглавил Массимо Каррера, пришедший в тренерский штаб нынешним летом.

    «Спартак» не будет принимать участие в той пиар-кампании Бердыева по выбиванию денег из клуба, которую он проводит», – приводит слова Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 17:24
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +15

      Warheart123q 18 августа 2016, 10:00

      Федуна на волю!
      Подписывайте https://www.change.org/p/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0?recruiter=44955454&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

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      Рейтинг: +3136

      m40 18 августа 2016, 09:35

      Конечно Спартак не будет в этом участвовать. Он возьмёт чемпионство малой кровью, подключив молодежь к основному составу

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 августа 2016, 09:08

      Удивительная ситуация для главного тренера, не правда ли, Александр?

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 18 августа 2016, 08:30

      верините волеру и не парьтесь

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 августа 2016, 23:02

      У Спартака был шанс в очередной раз стать посмешищем и жлоб федун его использовал. Лучше дешево Карреру, которому даже трансферы не нужны, лишь бы тренером главным стать впервые в карьере, или серьезные инвестиции и полкоманды изменить, чтоб с реальным тренером попытаться стать чемпионами! Цирк !!!

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 17 августа 2016, 22:37

      а нах вам вообще трансферы млять играйте так ещё 15 лет ёпт!

      -1
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 17 августа 2016, 22:10

      Так давайте дальше играйте таким колхозом за 5-7 места,в следующий раз может не подфартить с 5-ым местом...

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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 17 августа 2016, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЧМО ряженое этот татарин, Рубин разворовал и нас кинуть хотел

      -8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 августа 2016, 21:00

      вот нехороший человек Бердыев, денежки хотел пустить на ветер..))

      после таких слов от руководства клуба, означающих, что денег на новых игроков не будет, никто из нормальных тренеров не пойдет в спам...

      -1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 17 августа 2016, 20:46

      "Жирков: «Бердыев пытался выбить из «Спартака» деньги на трансферы»"
      жмёшь бабосы ? выходи тогда на поле и гоняй мячик сам.

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