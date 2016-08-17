Митрофанов: «У Гарая долгосрочный контракт с «Зенитом», а по Тигиеву информация не совсем правильная»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг информацию о переходе в петербургский клуб защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Также он сообщил, что сине-бело-голубые готовы расстаться с Эсекьелем Гараем только в случае хорошего предложения по игроку. Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец намерен покинуть команду и продолжить карьеру в «Бенфике», за которую уже выступал до перехода в стан питерцев.

«Информация о переходе Георгия Тигиева из «Анжи» в «Зенит» – слухи, она не совсем правильная. Что касается Гарая, то у него долгосрочный контракт с клубом. Повторюсь, что если будет хорошее предложение по любому игроку, то мы его рассмотрим. Но если Гарай уйдeт, нам необходимо будет его кем-то заменить.

У аргентинца состоялся разговор с главным тренером, какие-то желания могут появляться, но контрактные обязательства никто не отменял», – подчеркнул Митрофанов.