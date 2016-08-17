Газзаев: «Надеюсь, в борьбе за пост главы РФС Мутко не применяет административный ресурс»

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев не исключил, что в борьбе за пост может быть использован административный ресурс.

«Необходимы кардинальные изменения. Я предлагал программу реформ, чтобы мы подготовились к чемпионату мира в России. Меня выдвинули на пост президента РФС. Вчера звонил Виталий Мутко и по-отечески предупредил, что у меня возникли небольшие проблемы с регистрацией. 12 августа вместе с юристом мы зарегистрировали 6 организаций и получили уведомление, что все документы правильные. Надеюсь, это недоразумение, а не подковерные игры, или административный ресурс с его стороны. Если так, то это нечестные выборы. За мной стоят люди, которые всю жизнь посветили футболу. Есть программа и армия болельщиков.

Я уважаю Виталия Мутко, но если есть такие вопросы. Я очень хорошо о нем думаю, но посчитал нужным вас проинформировать. Думаю, что мы разберемся в ситуации. Я баллотируюсь с целью осуществить необходимые реформы, одобренные уважаемыми специалистами», – заявил Газзаев.