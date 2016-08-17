Грасия: «Хочу видеть в сборной России как можно больше игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия заявил, что своей работой хотел бы добиться как можно большего количества вызовов в сборную России игроков казанского клуба. Напомним, новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил в сборную из «Рубина» Максима Канунникова и Магомеда Оздоева.

«Я очень рад за ребят и хотел бы их поздравить. Я бы хотел, чтобы этими футболистами дело не ограничивалось. Своей причастности к этому в настоящий момент не чувствую, но хотелось бы, что в сборную своей страны вызывалось как можно больше футболистов», – отметил Грасия.