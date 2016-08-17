«Монако»: «Капелло высоко отзывался о Кокорине. Мы следили за футболистом»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клуб в свое время следил за нападающим Александром Кокориным.

«Кокорин? Фабио Капелло в бытность главным тренером сборной России очень высоко нам о нем отзывался. На одной конференции в Дубае итальянец обратил наше внимание на него, и потом мы отслеживали нападающего. Но до конкретных переговоров дело не дошло. У него была, на мой взгляд, завышенная зарплата, ну а сейчас это вообще неактуально», – заявил Васильев.