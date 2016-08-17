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    «Монако»: «Капелло высоко отзывался о Кокорине. Мы следили за футболистом»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клуб в свое время следил за нападающим Александром Кокориным.

    «Кокорин? Фабио Капелло в бытность главным тренером сборной России очень высоко нам о нем отзывался. На одной конференции в Дубае итальянец обратил наше внимание на него, и потом мы отслеживали нападающего. Но до конкретных переговоров дело не дошло. У него была, на мой взгляд, завышенная зарплата, ну а сейчас это вообще неактуально», – заявил Васильев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 06:13
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 17 августа 2016, 16:19

      Эту новость уже выкладывали на Бомбардире неделю назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 17 августа 2016, 09:17

      Ахаха....Последили и забыли

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Alessandro_grande 17 августа 2016, 10:49

      Грузины актуальнее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6294

      порт 17 августа 2016, 08:48

      Интервью почти месяц. "Оперативно" работаете господа.

      1
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