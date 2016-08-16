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    Баженов: «Никогда не участвовал в договорных матчах»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Никита Баженов отметил, что за свою футбольную карьеру он не принял участия ни в одном договорном матче.

    «Никогда не принимал участия в договорных матчах. Вообще, если честно, не представляю, как это сделать. Глупость какая-то. И никогда ничего странного в матчах со своим участием не замечал. Слышал, что такое бывает, но «Томь» никогда в таких вещах не участвовала.

    Иногда хочется, чтобы люди перед тобой падали и расступались, но такого никогда не было», – сказал Баженов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 августа 2016, 12:18

      Не повезло парню...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 23:52

      Ну, тогда честь и слава Спартаку и Томи.

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 августа 2016, 23:48

      Молодец

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