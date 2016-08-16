Яровинский: «Спарта» не пожалела ни денег, ни сил, чтобы заполучить Караваева»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал трансфер защитника армейцев Вячеслава Караваева в «Спарту».

– Вячеслав за два года хорошо себя проявил в Чехии в менее сильных командах, нежели «Спарта». И тут последовало предложение от пражского клуба. «Спарта» не пожалела ни денег, ни сил, чтобы заполучить Караваева. В итоге мы смогли договориться. Сам футболист сказал, что возможно это для него шанс закрепиться в европейском чемпионате. Слава уже прикипел к жизни в Чехии.

– Но почему не стали отдавать его в аренду?

– А «Спарта» рассматривала вариант только с выкупом прав. Им срочно нужен был квалифицированный крайний защитник. Конечно, мы пошли на такой шаг, скрепя сердце.

– Теперь многие болельщики будут вас критиковать за то, что расстались с перспективным футболистом.

– Что ж, это их право. Я лишь хочу заметить, что у ЦСКА есть опция обратного выкупа.