«Кубань» не имеет средств на выплату неустойки Петреску

«Кубань» не обладает средствами для выплаты неустойки главному тренеру Дану Петреску. Краснодарский клуб сегодня принял решение расстаться с румынским специалистом по причине неудовлетворительных результатов первых семи туров ФНЛ (четыре очка и последнее место в таблице), однако руководству теперь предстоит найти порядка двух миллионов евро, чтобы завершить разрыв трудового соглашения с 48-летним наставником и его штабом.

На сегодня у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева запланированы консультации с руководством желто-зеленых, членами Попечительского совета и Председателем федерации футбола Краснодарского края Иваном Перонко по вопросу увольнения Петреску, а также назначению нового наставника.

В случае, если Петреску все же покинет «Кубань», на замену ему может прийти один из трех кандидатов: главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года.