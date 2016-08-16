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    Осинов: «Спартак» должен понять Бердыева, решившего поддержать «Ростов» в матче с «Аяксом»

    Экс-капитан «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от предстоящего квалификационного матча в раунде плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Также бывший игрок желто-синих подчеркнул, что «Спартак» должен отнестись с пониманием к выбору Курбана Бердыева поддержать свою экс-команду в таком важном поединке. Напомним, по информации СМИ, именно желание наставника помочь дончанам пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов препятствует скорому подписанию контракта с красно-белыми.

    – Бердыев объявил об уходе из «Ростова» и, тем не менее, полетел с командой в Амстердам. Как оцениваете этот поступок?

    – Как говорится «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Ему хочется все это до конца довести. Понятное дело: прошли весь путь вместе и остался всего один шаг до группы Лиги чемпионов. Это же мечта каждого мальчишки. Поступок Бердыева, безусловно, огромный плюс для ребят. Он чисто по-человечески решил поддержать команду и, думаю, руководство «Спартака», поймет этот шаг.

    – Если «Ростов» пройдет «Аякс», допускаете, что Бердыев может вернуться?

    – Все возможно. Не знаю причин его ухода, но в любом случае человек выбирает там, где ему лучше.

    – Кто фаворит в этой паре?

    – Ну если бы не то, что случилось с «Ростовом», им были бы россияне. А так на данный момент все-таки «Аякс». Голландской команде на руку то, что сейчас происходит с дончанами.

    – Проблемы с деньгами, неопределенность с тренером – насколько могут сказаться эти факторы на настроении и игре команды?

    – Ребята при Бердыеве находили возможность и силы выходить на поле, защищать честь клуба. В команде никто не голодает. Деньги выплатят, тем более, в «Ростове» всегда были какие-то проблемы с финансами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 15:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2016, 19:47

      Бердыр в ожидании, если Ростов проходит дальше и впереди светлое будущее,
      то он останется в Ростове, т.к. там появятся деньги и не малые, и быстро.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 августа 2016, 16:54

      Возможен вариант,в случае победы Ростова,когда на Бердыева откроется охота лучших европейских команд.Каждый полковник мечтает стать генерал-майором.))

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 августа 2016, 16:45

      пусть и насовсем остаётся в ростове,скоро 4-й тур,игра с сильным соперником,пора уже что то делать в новой команде,а не по голандиям летать,с рубином он с трибун смотрел,с краснодаром по телевизору будет...епть да с таким подходом и я могу быть неплохим тренером,а не получится и раньше контракта выгонят,так ещё и бабла срублю...не хило устроился

      1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 16 августа 2016, 16:20

      Язык себе не откусили, те кто хаял Бердыева?

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > sochi-2013 16 августа 2016, 17:16

      хаял и буду хаять.
      может тренер не плохой, а мужик говно

      -3
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > REDWHITE_ 18 августа 2016, 16:54

      Пустой базар! Он до последнего пытался выбить деньги для команды.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 августа 2016, 16:07

      В любом случае ему сейчас Ростов ближе,чем гипотетический Спартак..И как знать,если пройдут Аякс может и назад вернется!

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      Рейтинг: +33383

      oyabun 16 августа 2016, 16:02

      Почему Спартак вообще должен "понимать" человека, который пока для своей будущей команды, если верить многочисленным слухам и новостям, палец о палец не ударил? Все вокруг только и твердят - Бердыев вот вот возглавит Спартак, имеется по крайней мере устная договоренность с президентом клуба. Но! Мы то все не дураки и понимаем что команду способную наконец завоевать чемпионство, что прежде всего, ставится целью для нового тренера, не создать за игру или за две. Для этого требуется длительное время. А чемпионат то не резиновый. Скоро 4-й тур. Бердыев всей душой и мыслями сейчас со своим родным, на данный момент Ростовом. И когда он начнет заниматься Спартаком, если вообще начнет - неизвестно. При всём уважении к Бекиевичу, как несомненно талантливому тренеру, умеющему построить команду по своим замыслам и довести её до, чем черт не шутит, до чемпионства, на данный момент его "полупозишен" напоминает известную поговорку " и рыбку съесть, и на... сесть". Что для Спартака не есть хорошо. Даже если Бердыев и придет наконец тренировать Спартак, то как бы не оказалось слишком поздно. По крайней мере для нынешнего сезона

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      Рейтинг: +35

      Elz > oyabun 16 августа 2016, 16:22

      Этот сезон уже потерян. Готовил команду один человек, сейчас тренирует другой, третий придет все перестраивать. Получатся станет после зимнего перерыва, если Бердыев проведет сбор с командой. И то, если ему не будут мешать. Не переоценивай ни команду, ни тренера.

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