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    Чорлука: «В «Локомотиве» проходит лучший период в моей карьере»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями после продления контракта с железнодорожниками. Новое соглашение хорвата рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Фиорентине».

    – Хочу сказать спасибо президенту «Локомотива» и новому руководству. В прессе много писали о моем переходе, но и я, и руководство клуба хотели продолжить отношения. Очень доволен, что остался в этом прекрасном городе. Надеюсь остаться в «Локомотиве» до конца карьеры. Контракт рассчитан на четыре года, а после восьми лет в одной команде будет сложно играть где-то еще.

    – Вокруг вас было много слухов. Переживали из-за этого?

    –Нет. Я и в Instagram написал, что сам расскажу о своем будущем, поэтому не стоит верить слухам.

    – Вы провели за «Локомотив» больше ста матчей. Что особенного в этом клубе?

    – Лучший период моей карьеры и лучшие матчи проходят в «Локомотиве». В 2012 году я почти не играл за «Тоттенхэм», так что «Локомотив» дал мне шанс. Теперь я регулярно выхожу на поле, как в составе железнодорожников, так и в сборной Хорватии.

    – Вы начинали карьеру в Хорватии, играли в Германии и Англии. Могли представить, что окажетесь в России и проведете здесь восемь лет?

    – Конечно, когда играл в Англии, не думал об этом. Но после приглашения Билича сразу согласился на переход. Кстати, десять лет назад мой дебют за сборную Хорватии состоялся на стадионе в Черкизове.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.08.2016 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:24

      ну и отлично! Кто бы что не говорил, но он полностью отрабатывает свою з/п

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    • ...
      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 18:54

      по зарплате лучший период

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