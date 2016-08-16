«Локомотив» подтвердил продление соглашения с Чорлукой

«Локомотив» официально объявил о продлении сотрудничества с защитником Ведраном Чорлукой. Ближайшие четыре года 30-летний хорват проведет в стане железнодорожников. Подписание нового контракта прокомментировал президент красно-зеленых Илья Геркус.

«Мы собрались здесь, чтобы объявить об очень значимом и важном для нас событии. Сегодня с нами наш капитан, который провел четыре блестящих года в «Локомотиве», и мы надеемся, что следующие четыре года, о которых мы объявляем, будут еще успешнее.

Ведран – человек, на котором мы строим команду, великолепный профессиональный человек. Это один из лучших защитников в Европе, и мы надеемся, что лучшие игры еще впереди. Очень рады, что он останется с нами», – сказал Геркус.