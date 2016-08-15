Подольски объявил о завершении карьеры в составе сборной Германии

Нападающий «Галатасарая» и сборной Германии Лукас Подольски объявил о завершение карьеры в составе национальной команды. Об этом 31-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Дорогие болельщики, перед началом сезона я хотел бы сообщить вам, что объявил тренеру сборной Германии об уходе из национальной команды. Я посвящу себя другим делам, своей семье. Сборная всегда была и будет в моем сердце, но я чувствую, что мое время здесь завершилось», – написал Подольски.