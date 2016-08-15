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    Ледяхов: «Мы играли неплохо, если не брать первый тайм»

    Старший тренер «Терека» Игорь Ледяхов пообщался с журналистами после матча третьего тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). По словам специалиста, грозненцы выглядели увереннее во втором тайме.

    «Мы играли неплохо, если не брать первый тайм, который у нас не получился. Да, забили быстрый гол, думали, что все будет нормально, но «Локомотив» перехватил инициативу, стал хорошо контролировать мяч, и мы не успевали.

    Концовку первого тайма сыграли откровенно слабо. Внесли во втором тайме коррективы и выглядели лучше, была острота. Могли как выиграть, так и пропустить в свои ворота. Думаю, ничейный результат – это то, на что наиграли.

    Мы стремились усилить игру впереди, выпустили в атаку Митришева, хотели выпустить еще одного форварда после удаления у «Локомотива», но наш центральный защитник попросил замену, пришлось выпустить Уилкера.

    Новички? Они неплохо влились в коллектив, в тренировочном процессе и в играх выглядят достаточно достойно. Другое дело, что они мало тренировались в команде, так как пришли перед самым началом чемпионата. Но мы работаем, тренируемся, проводим тактические занятия. Думаю, новички помогут нам в этом году», – сказал он.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    15.08.2016 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 15 августа 2016, 09:15

      Мбенг простил в конце

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