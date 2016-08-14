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    Арустамян: «Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в «Спартаке» пришли его люди»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился новой информацией о будущем экс-тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

    «Самый вероятный вариант – «Спартак». Когда Бердыев разговаривал с «Локомотивом», то сказал, что у него есть устная договоренность с красно-белыми. Что мешает Бердыеву возглавить «Спартак» уже сейчас? Дело все в том, что Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в клубе пришли его люди. В «Спартаке» считают, что Бердыева приглашают тренировать команду, а не управлять клубом», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 23:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 15 августа 2016, 15:35

      Продинамят нормального тренера....

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 15 августа 2016, 14:46

      это армянскому шнобелю можно одному работать говорящей головой, а тренер сначала оговорит все условия, а потом даст согласие....

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 августа 2016, 12:24

      Зазвездился этот Бердыев выше некуда , можно подумать что чего то человек достиг и не знает что с этим делать ! , нет в нём ничего особенного ,да два раза повезло с РУБИНОМ и всё на этом ,-поэтому предлагаю его никуда не назначать ! -пусть остынет чуток

      0
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 15 августа 2016, 08:45

      В Ростов уже мосты сожжены....в "Спартаке" обезопасить себя хочет чтобы не мешали работать

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 15 августа 2016, 07:57

      Верните Аленивева

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 15 августа 2016, 07:53

      Пока в Спартаке будет тренерская чехарда, толку не будет.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 августа 2016, 07:41

      Ещё не началось, а уже началось...)))

      5
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      Рейтинг: +122

      time_killer 15 августа 2016, 07:40

      Очень забавно будет, если он вернется в Ростов!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > time_killer 15 августа 2016, 08:14

      Губер поставил над Почтовом своего замка,а тот сказал"Будем развивать клуб на те деньги которые есть,а их нет"

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 августа 2016, 06:55

      Еще есть вариант в Ростов вернуться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 августа 2016, 06:11

      Да он во все клубы идет только со своей командой. Это его условие при приходе в любой клуб.

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