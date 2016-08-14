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    Булатов: «Бердыев? Для «Спартака» это не самый худший вариант»

    Экс-защитник «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал выступления красно-белых на старте сезона.

    – Об успехах пока рано говорить, а если рассматривать последний матч с «Рубином», то соперник был не из фаворитов. Да и находятся казанцы сейчас не в самом лучшем состоянии. Так что повторю, говорить об успехах еще очень рано.

    – Нужен ли «Спартаку» Бердыев?

    – Не то что бы нужен… Но, наверное, в сложившейся ситуации он не самый худший вариант. Решать руководству.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2016 19:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 15 августа 2016, 10:49

      Бердыев- ни о чем. Надо Карпина возвращать.

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