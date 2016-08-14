Булатов: «Бердыев? Для «Спартака» это не самый худший вариант»

Экс-защитник «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал выступления красно-белых на старте сезона.

– Об успехах пока рано говорить, а если рассматривать последний матч с «Рубином», то соперник был не из фаворитов. Да и находятся казанцы сейчас не в самом лучшем состоянии. Так что повторю, говорить об успехах еще очень рано.

– Нужен ли «Спартаку» Бердыев?

– Не то что бы нужен… Но, наверное, в сложившейся ситуации он не самый худший вариант. Решать руководству.