Венгер: «Купите 20 новых игроков и вас быстро опустят на землю»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему работы клуба на трансферном рынке.

«Если вы в стремлении осчастливить болельщиков, покупаете 20 игроков, то вас быстро опустят на землю. Сами покупки не могут принести побед. Необходимо выстраивать качественный футбол в команде. Конечно, в современном футболе все хотят видеть что-то новое, которое уже спустя полгода становится обыденностью. Касательно нападающих, то у нас уже есть Санчес и Уолкотт», – заявил Венгер.