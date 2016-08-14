Канунников: «Ничья со «Спартаком» – справедливый результат»

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал результат матча против «Спартака» (1:1).

— В первом тайме начали очень здорово, и я в начале должен был забивать. Но не повезло. Территориально они владели мячом, но немного неправильно играли наши нападающие, потому что они высоко находились, и опорный полузащитник постоянно находился один с мячом. Во втором тайме стали немного опускаться ниже и более компактно действовать, тем самым при каждой возможности убегали в контратаку. В целом, и у них были моменты, и у нас. Поэтому матч закончился вничью.

— То есть это ничья справедливый и логичный результат?

— Получается, что так.