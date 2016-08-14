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    Могиливец выбирает между «Спартаком» и «Локомотивом»

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец близок к уходу из команды. На 23-летнего россиянина претендуют «Спартак» и «Локомотив». Сам игрок отдает приоритет красно-белым, сообщает Вести.Ru.

    Напомним, прошлый сезон Могилевец провел в «Ростове» на правах аренды. За донской клуб он сыграл в 26 матчах Преьмер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Летом Могилевец вернулся в «Зенит», но главный тренер команды Мирча Луческу не видит для него места в составе. Игрок решил покинуть команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 01:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 15 августа 2016, 06:14

      "СПАРТАК" - Бердыев лучше научит!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 августа 2016, 00:03

      пускай лучше в локо идёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 14 августа 2016, 18:02

      Тут и них есть тест на знание фамилий игроков. Авторы этого сайта свой собственный тест не пройдут.

      2
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      Рейтинг: +1298

      Taps 14 августа 2016, 15:58

      АФФтор, иди в школу.
      "Могиливец выбирает между «Спартаком» и «Локомотивом»"
      или
      "Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец близок к уходу из команды."

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 августа 2016, 13:00

      Вместо половины полузащиты Локо. Ибо перебор

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 14 августа 2016, 11:41

      Вроде хотел в Ростов. Или имелось ввиду Бердыев?

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 14 августа 2016, 10:35

      В локо хер кого заманить, кроме нигеров

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Raider26 14 августа 2016, 11:44

      как и в конюшню,чёрное острие атаки

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 10:08

      Хочешь быть в свинарнике иди к свиньям, а так подбери нормальный
      клуб и переходи туда, но только не в спортак.

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 14 августа 2016, 09:20

      Не приживается Могилевец в родном клубе, комплексы....

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:08

      Куда Бердыев придет, туда и занесет Могилевца

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