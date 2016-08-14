Бердыев смотрел матч «Рубин» – «Спартак» в Казани

Что-то настораживает длинная рокировочка из Ростова.Обычно-раз и в дамки! А тут пауза большая,а Ростов жалко было бросать,в Питер слетал, и немного совесть гложет за ЛЕ. Как они без него смогут? Никак....
Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев во время матча 3-го тура Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» (1:1) находился в Казани. Специалист наблюдал поединок не на стадионе.
Напомним, Бердыев должен возглавить московский клуб. Массимо Каррера, который исполняет обязанности главного тренера команды, согласился руководить действиями «Спартака» в двух предыдущих матчах.