Бердыев смотрел матч «Рубин» – «Спартак» в Казани

Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев во время матча 3-го тура Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» (1:1) находился в Казани. Специалист наблюдал поединок не на стадионе.

Напомним, Бердыев должен возглавить московский клуб. Массимо Каррера, который исполняет обязанности главного тренера команды, согласился руководить действиями «Спартака» в двух предыдущих матчах.