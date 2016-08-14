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    Бердыев смотрел матч «Рубин» – «Спартак» в Казани

    Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев во время матча 3-го тура Премьер-лиги «Рубин»«Спартак» (1:1) находился в Казани. Специалист наблюдал поединок не на стадионе.

    Напомним, Бердыев должен возглавить московский клуб. Массимо Каррера, который исполняет обязанности главного тренера команды, согласился руководить действиями «Спартака» в двух предыдущих матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2016 00:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 09:57

      Что-то настораживает длинная рокировочка из Ростова.Обычно-раз и в дамки! А тут пауза большая,а Ростов жалко было бросать,в Питер слетал, и немного совесть гложет за ЛЕ. Как они без него смогут? Никак....

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:09

      Спартак? Локомотив? Нет, он дождется когда Грасию из Рубина "отчислят" и займет его место

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      Рейтинг: +7991

      nik55 14 августа 2016, 07:57

      Бердыев думает

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