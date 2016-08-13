«Пескара» ведет переговоры по трансферу Аквилани

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Ювентуса», «Милана» и «Фиорентины» Альберто Аквилани, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», может вернуться на Апеннины. К 32-летнему игроку проявляет интерес «Пескара», которая вышла в Серию А по итогам прошлого сезона. Сообщается, что переговоры продвинулись уже достаточно далеко.

Аквилани перешел в стан «львов» прошлым летом. В минувшем сезоне итальянец принял участие в 19 поединках португальской Примейры, записав на свой счет три забитых мяча. Соглашение полузащитника с португальским клубом истекает через год.