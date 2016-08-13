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    Арустамян: «В «Спартаке» Бердыев хочет видеть игроков «Ростова», а также Миранчука, Подберезкина и Могилевца»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что возможный главный тренер «Спартака» Курбан Бердыев хочет видеть в московском клубе ряд игроков «Ростова», а также Алексея Миранчука, Павла Могилевца и Вячеслава Подберезкина.

    «Бердыев пытается выбить себе максимальные условия с точки зрения своего окружения. По крайней мере, в начале недели одной из проблем между сторонами было то, что Курбан Бекиевич хотел привести шесть-семь человек из «Ростова». Это, конечно, было очень много для «Спартака». Клуб готов покупать игроков под Бердыева, но не готов это делать в таком объеме из одной команды. Логично и понятно.

    Также на днях была информация о том, что «Спартак» хочет приобрести у «Локомотива» Алексея Миранчука. Это правда, но есть и другие кандидатуры. В частности, в списке потенциальных новичков у Бердыева значатся Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. Тренер очень высоко ценит их троих, и клуб готов кого-то из этой тройки приобрести. Но основной упор, конечно, Бердыев собирается сделать на футболистах «Ростова», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.08.2016 16:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +45

      ск122 14 августа 2016, 11:20

      Поменяйте названия Ростов на Спартак и все.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 августа 2016, 19:24

      Бердыев труханет как следует Федуна и будет наконец СПАРТАК чемпионом,только Спартаковского духа как мечтали там и близко не будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 13 августа 2016, 19:14

      А Зуева Мелкадзе Тимофеева отдадим забесплатно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 13 августа 2016, 19:11

      Бердыев хочет миранчука?велком ту локомотив!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      mi-racle 13 августа 2016, 18:54

      ну нафиг они нужны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 13 августа 2016, 18:29

      axnhftyKUILKH&&&&&&&&&&&

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 13 августа 2016, 18:22

      Очень глупо, в таком объеме менять... куда оставшихся? + лимит...

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 13 августа 2016, 18:18

      Задрал этот великий армянский инсайдер, у которого 99.99% его инсайдов не сбываются. А сейчас ему наверное сам дед лично сказал, кого хочет видеть в составе

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 13 августа 2016, 18:08

      Переименовать "Спартак" в "Ростоспар" или "Спарторост" и всё будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > multiscan 13 августа 2016, 19:18

      проще всего Ростову бабла трошки выделить от Лукойла, оставить там Бердыева, докупить пяток крепкий бойцовых игроков по вкусу Бердыева и гоу в ЛЧ. А Спартак, да чёрт с этим Спартаком надоел он уже всем, не клуб а головная боль одна, в пердив его! Пусщай дерби Спартак-Динамо устраивают с ними у них нормуль получается играть.
      Ну если не от Лукойло, то пусть хоть Газпром перенаправит статью расхода работа с судьями на задолженность по премии игрокам Ростова и то пользы больше будет для российского футбола, чем закармливать Дзюбку с ныряльщиком-Кокориным.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > multiscan 14 августа 2016, 01:54

      Улыбнуло...С чувством юмора у вас всё в порядке

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 августа 2016, 18:07

      Вроде нормально всё! Только один нюанс - в этом случае необходимо Спартак переименовать в Ростов. Тогда будет всё честно.

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