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    Ловчев: «Лодыгин играет безобразно. У нас есть только один первый номер – Акинфеев»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев остался недоволен действиями голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 3-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:2).

    «Он отыграл просто безобразно. Я все время говорю, что у нас есть только один первый номер – Акинфеев. Но некоторые болельщики, чаще всего спартаковские, не хотят этого признавать. Вспоминают историю на чемпионате мира в Бразилии, где Акинфеев пропустил обидный гол. Но это все прошло, а Игорь остался первым номером. И продолжает это доказывать. Вспомните недавний матч с «Оренбургом», когда он выбил мяч с ленточки. То есть в каждом матче Игорь выручает. Так что Лодыгин ли, Гилерме ли Акинфееву не ровня.

    Знаете, пока Лодыгин был новичком, ему надо было доказывать – тренеру, людям – что он состоятелен. Тогда Юрий был собран. Как только Лодыгин почувствовал, что в клубе он номер один, что в сборную вызывается – все. Чуть расслабился, зазнался – вот такие вещи и происходят», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2016 16:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6

      чепушило 13 августа 2016, 22:24

      Там на ленточке был гол чистый

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 13 августа 2016, 19:09

      Лодыгин просто не умеет играть ногами особенно по катящемуся мячу а тренеры его к сожалению до сих пор не научили а это сегодня очень важная часть мастерства вратарей. Кстати вчера на 1-й минуте Лодыгин ошибся а защитники опять тут же пасуют ему назад надо было почувствовать что вратарь не в своей тарелке Я считаю Гарай и Нету вчера виноваты в обеих пропущенных голах а не вратарь

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Garrincha58 15 августа 2016, 17:38

      У них установка есть, выходить из прессинга низом, без выбивания, не кому отдай вратарю. А вот долгие уже технический брак допускал

      0
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      Рейтинг: +40

      Salim73 13 августа 2016, 18:34

      Юра никакой

      0
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      Рейтинг: +58

      Nooki 13 августа 2016, 18:23

      он забыл чм 14 г походу)) тот чудо гол)

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 августа 2016, 17:43

      С № 1 врядли поспоришь

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 13 августа 2016, 17:32

      этот Ловчев ни как тренер, ни как эксперт, да и игрок был ниже среднего.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Kollljan 13 августа 2016, 18:04

      Ты не в курсе.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Kollljan 13 августа 2016, 18:22

      Зато у него глаза на месте, а ляпы Лодыгина только слепой может не увидеть.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба > Kollljan 13 августа 2016, 18:47

      А ты в футболе разбираешься ниже среднего

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 17:17

      после таких чудачеств обязаны дать шанс Кержакову!

      1
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Joko21 13 августа 2016, 17:27

      Он не нуждается в том, чтобы ему давали шанс. Кержаков еще при АВБ доказал, что является более сильным и стабильным вратарем, чем Лодыгин. Просто Лодыгин - протеже кого-то из клоунов, то ли Митрофанушки, то ли Дюка. А Луческу, как он уже показал, все пох.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Вомбат 13 августа 2016, 17:34

      если это так, то Луческу такая же марионетка как и предыдущие тренеры

      3
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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба > Joko21 13 августа 2016, 18:59

      Шурика в створ))

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 13 августа 2016, 16:58

      Серафимыч бы себя вспомнил, как с точки в угловой флажок попал, и с мясом в первую лигу вылетал,
      критик хренов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      World_football 13 августа 2016, 16:57

      Любит он обсуждать седой,спартаковец

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 августа 2016, 16:43

      Гилерме отличный!!!

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Nesterenko 13 августа 2016, 18:23

      только почудить иногда горазд.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > GM 13 августа 2016, 22:36

      Когда? В отличии от Акинфеева и Лодыгина он как они не чудил.

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