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    Генеральный директор «Томи»: «Все ждем возвращения Павла Погребняка»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев не исключил варианта, при котором в томский клуб вернется форвард московского «Динамо» Павел Погребняк.

    «Кирилл Погребняк прилетел в Томск и сегодня будет участвовать в тренировочном процессе. По поводу Павла: мы все, и тренерский состав и, думаю, болельщики, ждем его. Пользуясь случаем, хотим ещe раз пригласить его к нам, чтобы он порадовал своими забитыми мячами всех томичей. Он пока в раздумье, но, может быть, это совершится», – сказал Киселев в интервью программе НБФ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 10:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 13 августа 2016, 15:58

      Сделайте это, и Томь будет моим вторым любимым клубом, после Динамо!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 августа 2016, 11:57

      забирите скорей это добро

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 11:46

      В последнее время, к сожалению, не показывает практически ни чего на поле. Но будем надеяться, что прорвет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 13 августа 2016, 11:29

      О чём раздумывает?Что выбрать , бабло или футбол?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 13 августа 2016, 11:26

      Забирайте скорее !

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